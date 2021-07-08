Gates Vakfı'ndan korona ilacı geliştiren şirkete 1.5 milyon dolar destek

Yapay zeka kullanarak ilaç geliştiren Oxford merkezli şirket Exscientia, Gates Vakfı'ndan 1.5 milyon dolar destek aldı.

2000 yılında Bill Gates ve Melinda Gates tarafından kurulan ve sıtma, açlık gibi küresel sorunları çözmeyi amaçlayan "Bill ve Melinda Gates Vakfı", son zamanlarda sağlık alanına yaptığı bağışlarla ön plana çıkıyor.

Amerika'nın en büyük varlığa sahip vakfı, koronavirüs salgını sürecinde de birçok kuruma destek vermişti.

KORONA TEDAVİSİNE 1.5 MİLYON DOLAR DESTEK

Yapay zeka kullanarak ilaç geliştiren Oxford merkezli şirket Exscientia, yeni mutasyonlar ve başka Sars virüslerine karşı da etkili olacak koronavirüs tedavisi geliştirmek için Bill&Melinda Gates Vakfı'ndan 1,5 milyon dolar destek aldı.

Yapılan açıklamaya göre Exscientia, yapay zeka teknolojisini kullanarak Sars-CoV-2'nin proteaz enzimini hedef alan, bu şekilde virüsün çoğalmasını engelleyen yeni bir engelleyici sınıfı üzerinde çalışıyor.

Geliştirilen engelleyici moleküller bir hapa koyularak, koronavirüs ile mücadele etmesi sağlanacak. Tedavinin yeni mutasyonlar ve başka koronavirüslerde de etkili olması amaçlanıyor.