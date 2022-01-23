Geely, akıllı telefon üreticisi Meizu'yu satın alıyor

Volvo ve Lotus gibi markaların sahibi Geely, Meizu'yu satın alarak akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.

2003 yılından bu yana piyasada olan ve bir zamanlar ülkemizde de popüler bir marka haline gelen Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, günümüzde rakiplerinin epey gerisinde kaldı.

Volvo ve Lotus gibi markaları bünyesinde barındıran Çinli otomotiv şirketi Geely ise Meizu'yu satın alarak akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.

Şirketi satın aldıktan sonra 2023 yılından itibaren yeni modelleri piyasaya sürmeyi planlayan Geely, şimdiden akıllı telefon pazarındaki önemli yöneticileri transfer etmeye başladı.

1,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI

Akıllı telefon pazarında rakiplerini zorlamak isteyen Geely, gelen sızıntılara göre bu sektöre şimdiden 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Çinli şirket, henüz akıllı telefon üretimi için bir ortak bulamasa da üretimin iPhone tedarikçisi Foxconn'a verilebileceği gündemde. Ancak bu konu hakkında şimdilik net bir bilgi yok.