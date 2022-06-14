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    Geely, Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'yu satın aldı

    Volvo ve Lotus gibi markaların sahibi Geely, Meizu'yu satın alarak akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 12:00
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    Geely, Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'yu satın aldı

    2003 yılından bu yana piyasada olan ve bir zamanlar ülkemizde de popüler bir marka haline gelen Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, günümüzde rakiplerinin epey gerisinde kaldı.

    Volvo ve Lotus gibi markaları bünyesinde barındıran Çinli otomotiv şirketi Geely ise Meizu'yu satın alarak akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.

    Şirketi satın aldıktan sonra 2023 yılından itibaren yeni modelleri piyasaya sürmeyi planlayan Geely, şimdiden akıllı telefon pazarındaki önemli yöneticileri transfer etmeye başladı.

    Üretimi kimin yapacağı bilinmiyor

    Çinli şirket, henüz akıllı telefon üretimi için bir ortak bulamasa da üretimin iPhone tedarikçisi Foxconn'a verilebileceği gündemde. Ancak bu konu hakkında şimdilik net bir bilgi yok.

    geely


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