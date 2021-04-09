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- GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun eklendi
GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun eklendi
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 16:32
2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, 2019'da ise android kullanıcıları için yayınlanmıştı.
GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanızı sağlıyor.
Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.
12 YENİ OYUN EKLENDİ
GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi.
Bugünden itiben GeForce Now, aşağıdaki 12 farklı oyuna ve DLC'ye destek vermeye başlayacak:
- Aron’s Adventure
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV
- EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN
- Spintires
- Stronghold Crusader HD
- Stronghold 2: Steam Edition
- Stronghold HD
- Stronghold Crusader 2
- Stronghold Crusader 2 DLC
- Stronghold 3 Gold
- Stronghold Kingdoms
- Stronghold Kingdoms (Starter Pack)
- Stronghold Legends: Steam Edition
- UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late
Şu anda GeForce Now kütüphanesinde yer alan tüm oyunlara göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.