GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun eklendi

Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine 12 yeni oyun daha eklendi. İşte yeni GeForce Now oyunları...

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, 2019'da ise android kullanıcıları için yayınlanmıştı.

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanızı sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

12 YENİ OYUN EKLENDİ

GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi.

Bugünden itiben GeForce Now, aşağıdaki 12 farklı oyuna ve DLC'ye destek vermeye başlayacak:

Aron’s Adventure

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN

Spintires

Stronghold Crusader HD

Stronghold 2: Steam Edition

Stronghold HD

Stronghold Crusader 2

Stronghold Crusader 2 DLC

Stronghold 3 Gold

Stronghold Kingdoms

Stronghold Kingdoms (Starter Pack)

Stronghold Legends: Steam Edition

UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late

Şu anda GeForce Now kütüphanesinde yer alan tüm oyunlara göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.