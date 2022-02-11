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- GeForce NOW kütüphanesine eklenecek 10 yeni oyun
GeForce NOW kütüphanesine eklenecek 10 yeni oyun
Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine, bu hafta itibarıyla eklenecek oyunları listeledik.
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 15:11
- Güncelleme : 11.02.2022 - 15:16
2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.
Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.
GEFORCE NOW'DA BU HAFTA
GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 10 yeni oyun eklenecek.
- Not Tonight 2
- Diplomacy is Not an Option
- Model Builder
- Sifu
- Werewolf: The Apocalypse - Earthblood
- Escape Simulator
- March of Empires
- Modern Combat 5
- Parkasaurus
- Truberbrook