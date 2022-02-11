GeForce NOW kütüphanesine eklenecek 10 yeni oyun

Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine, bu hafta itibarıyla eklenecek oyunları listeledik.

2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

GEFORCE NOW'DA BU HAFTA

GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 10 yeni oyun eklenecek.