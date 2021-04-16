GeForce Now kütüphanesine eklenen 15 yeni oyun

Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine 15 yeni oyun daha eklendi. İşte yeni GeForce Now oyunları...

2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

15 YENİ OYUN EKLENDİ

GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi.

İşte GeForce Now oyun kütüphanesine eklenen 15 oyun:

Nigate Tale

AO Tennis 2

Beholder 2

Far Cry 2: Fortune’s Edition

Outriders

Postal 4: No Regrets

Sheltered

Shio

Tomb Raider IV: The Last Revelation

Torchlight

Torchlight III

Trine: Enchanted Edition

Vigil: The Longest Night

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

Yes, Your Grace

GeForce Now üyeleri, ayrıca yeni genişletmelere ve birkaç oyunda RTX desteğine de kavuşacak.

Örneğin Mortal Shell, RTX desteğinin tamamını alırken, Medieval Dynasty ve Observer System Redux, kare hızını korurken görüntü kalitesini iyileştirmek için DLSS desteği alıyor.

Oyunların kısa süre içerisinde ülkemizde hizmet veren GeForce Now by Game+ platformuna da eklenmesi bekleniyor.

Şu anda GeForce Now kütüphanesinde yer alan tüm oyunlara göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.