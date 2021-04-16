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- GeForce Now kütüphanesine eklenen 15 yeni oyun
GeForce Now kütüphanesine eklenen 15 yeni oyun
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 15:33
2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.
Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.
15 YENİ OYUN EKLENDİ
GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi.
İşte GeForce Now oyun kütüphanesine eklenen 15 oyun:
- Nigate Tale
- AO Tennis 2
- Beholder 2
- Far Cry 2: Fortune’s Edition
- Outriders
- Postal 4: No Regrets
- Sheltered
- Shio
- Tomb Raider IV: The Last Revelation
- Torchlight
- Torchlight III
- Trine: Enchanted Edition
- Vigil: The Longest Night
- Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest
- Yes, Your Grace
GeForce Now üyeleri, ayrıca yeni genişletmelere ve birkaç oyunda RTX desteğine de kavuşacak.
Örneğin Mortal Shell, RTX desteğinin tamamını alırken, Medieval Dynasty ve Observer System Redux, kare hızını korurken görüntü kalitesini iyileştirmek için DLSS desteği alıyor.
Oyunların kısa süre içerisinde ülkemizde hizmet veren GeForce Now by Game+ platformuna da eklenmesi bekleniyor.
Şu anda GeForce Now kütüphanesinde yer alan tüm oyunlara göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.