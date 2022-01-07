- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- GeForce Now kütüphanesine ocakta eklenecek 8 oyun
GeForce Now kütüphanesine ocakta eklenecek 8 oyun
Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine, ocak ayı itibarıyla 8 yeni oyun eklenecek.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 17:55
2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.
Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.
OCAKTA 8 YENİ OYUN EKLENECEK
GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine ocakta 8 oyun daha gelecek.
Bu ay eklenen oyunlara baktığımızda özellikle Battlefield 4: Premium Edition ve Battlefield V: Definitive Edition'ın dikkat çektiğini söyleyebiliriz.
GeForce Now kütüphanesine ocakta eklenecek 8 oyun:
- Battlefield 4: Premium Edition
- Battlefield V: Definitive Edition
- The Anacrusis
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
- Mortal Online 2
- Ready or Not
- Fly Corp
- Garfield Kart- Furious Racing