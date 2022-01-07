Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine, ocak ayı itibarıyla 8 yeni oyun eklenecek.

2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

OCAKTA 8 YENİ OYUN EKLENECEK

GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine ocakta 8 oyun daha gelecek.

Bu ay eklenen oyunlara baktığımızda özellikle Battlefield 4: Premium Edition ve Battlefield V: Definitive Edition'ın dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

GeForce Now kütüphanesine ocakta eklenecek 8 oyun: