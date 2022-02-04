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- GeForce NOW kütüphanesine şubatta eklenecek oyunlar
GeForce NOW kütüphanesine şubatta eklenecek oyunlar
Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine, şubat ayı itibarıyla eklenecek oyunları listeledik.
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 12:13
- Güncelleme : 04.02.2022 - 12:19
2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.
Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.
GE FORCE NOW ŞUBAT OYUNLARI
GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu ay 30 yeni oyun eklenecek. Henüz yeni çıkış yapan Dying Light 2 de eklenecek oyunlar arasında yer alıyor.
GeForce Now kütüphanesine ocakta eklenecek 30 oyun:
- Life is Strange Remastered
- Life is Strange: Before the Storm Remastered
- Dying Light 2: Stay Human
- Warm Snow
- Werewolf: The Apocalypse - Earthblood
- Sifu
- Diplomacy is Not an Option
- SpellMaster: The Saga
- SCP: Pandemic
- Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition
- Martha is Dead
- Ashes of the Singularity: Escalation
- AWAY: The Survival Series
- Citadel: Forged With Fire
- Escape Simulator
- Galactic Civilizations III
- Haven
- Labyrinthine Dreams
- March of Empires
- Modern Combat 5
- Parkasaurus
- People Playground
- Police Simulator: Patrol Officers
- Sins of a Solar Empire: Rebellion
- Train Valley 2
- TROUBLESHOOTER: Abandoned Children
- Truberbrook
- Two Worlds Epic Edition
- Valley
- The Vanishing of Ethan Carter