GeForce NOW kütüphanesine şubatta eklenecek oyunlar

Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine, şubat ayı itibarıyla eklenecek oyunları listeledik.

2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

GE FORCE NOW ŞUBAT OYUNLARI

GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu ay 30 yeni oyun eklenecek. Henüz yeni çıkış yapan Dying Light 2 de eklenecek oyunlar arasında yer alıyor.

GeForce Now kütüphanesine ocakta eklenecek 30 oyun: