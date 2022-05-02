GeForce Now'a eklenecek 14 yeni oyun

Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine eklenecek oyunları listeledik.

2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

14 yeni oyun ekleniyor

GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 14 yeni oyun eklenecek.

Dune: Spice Wars

Holomento

Prehistoric Kingdom

Romans: Age of Caesar

Sea of Craft

Trigon: Space Story

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Conan Exiles

Crawl

Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition

Jupiter Hell

Lost Ark

SOL CRESTA



