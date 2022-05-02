Petrol
104.18
-2.76%
Euro
15.67
0.06%
Dolar
14.88
0.23%
Altın
900.22
-0.61%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
591.552
1.97%
BTXN Coin
17.85
-2.98%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    GeForce Now'a eklenecek 14 yeni oyun

    Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine eklenecek oyunları listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    GeForce Now'a eklenecek 14 yeni oyun

    2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.

    Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

    14 yeni oyun ekleniyor

    GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 14 yeni oyun eklenecek.

    • Dune: Spice Wars
    • Holomento
    • Prehistoric Kingdom
    • Romans: Age of Caesar
    • Sea of Craft
    • Trigon: Space Story
    • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt
    • Conan Exiles
    • Crawl
    • Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator
    • Galactic Civilizations II: Ultimate Edition
    • Jupiter Hell
    • Lost Ark
    • SOL CRESTA

    geforce now


    İlginizi Çekebilir

    Sörloth attı, Falcao'dan yanıt gecikmedi
    Dünyadan futbol

    Sörloth attı, Falcao'dan yanıt gecikmedi

    Antalya'da kira artışları, şikayetleri artırdı
    Emlak

    Antalya'da kira artışları, şikayetleri artırdı

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir