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- GeForce Now'a eklenecek 14 yeni oyun
GeForce Now'a eklenecek 14 yeni oyun
Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine eklenecek oyunları listeledik.
- Haber Merkezi
- 02.05.2022 - 10:28
- Güncelleme : 02.05.2022 - 10:38
2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.
Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.
14 yeni oyun ekleniyor
GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 14 yeni oyun eklenecek.
- Dune: Spice Wars
- Holomento
- Prehistoric Kingdom
- Romans: Age of Caesar
- Sea of Craft
- Trigon: Space Story
- Vampire: The Masquerade - Bloodhunt
- Conan Exiles
- Crawl
- Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator
- Galactic Civilizations II: Ultimate Edition
- Jupiter Hell
- Lost Ark
- SOL CRESTA