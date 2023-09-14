Geleceğin ambulansı! Uzay gemisi benzeri araç hastalara 8 dakikada ulaşabiliyor Uzay gemisi benzeri uçan araç JA1 Pulse, saatte 463 km hızla havada uçabiliyor ve hastalara sekiz dakika içinde ulaşabiliyor. Söz konusu araç şu anda sadece bir konsept, ancak Jump Aero firması yakında bir prototip oluşturmayı umuyor.

ensonhaber.com

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, acil sağlık hizmetlerinde de köklü değişikliklere yol açıyor.

Ambulans drone'ları, acil sağlık hizmetlerinde kullanılan geleneksel ambulanslara alternatif bir çözüm sunan insansız hava araçlarıdır.

Bu drone'lar, tıbbi ekipmanlarla donatılmış ve hızlı bir şekilde acil sağlık hizmetleri sunma kapasitesine sahiptir.

Yeni drone, saatte 463 km hız yapıyor

Uzay gemisi benzeri uçan araç JA1 Pulse, saatte 463 km hızla havada uçabiliyor ve hastalara sekiz dakika içinde ulaşabiliyor.

Şu anda sadece bir konsept olmasına rağmen, JA1 Pulse, acil durum ekipmanlarını ve eğitimli bir tıp uzmanını kırsal kesimdeki uzak ve ulaşılması zor bölgelere taşımak üzere üretilecek. Mürettebat üyesi hem pilot hem de ilk müdahale görevlisi olacak.

İlk müdahale ekibi daha sonra kara ambulansı gelene kadar hastaya bakım sağlayabilecek.

Projenin arkasındaki şirket olan Kaliforniya merkezli Jump Aero'ya ABD Hava Kuvvetleri tarafından halihazırda 3,6 milyon dolar değerinde bir sözleşme verildi.

Ayrıca şirket, Danimarka merkezli Falck Ambulans Hizmetleri'nden de ticari bir sipariş aldı ve ilk konsept prototipini yakında üretmeyi umuyor.

Araç, bir helikopter gibi dikey olarak havalanıyor, ancak yanlara doğru eğilerek seyir yüksekliğine ulaştığında yatay olarak hareket ediyor.

Bu, JA1 Pulse yerdeyken pilotun/ilk müdahale görevlisinin ayakta duracağı ve havaya uçtuğunda yüzüstü pozisyonda olacağı anlamına gelir.

Buna rağmen aracın burnunda ve karnında bulunan camlardan her an ileriye ve aşağıya bakabilecekler, bir şeyler ters giderse paraşüt de dahil edilecek.

Uçağın tasarımı, seyir halindeyken helikopterden çok daha hızlı ve verimli bir şekilde seyahat etmesine olanak tanıyacak.

Jump Aero, uçağın '250 deniz mili hıza' (463 km) ulaşma kapasitesine sahip olmasını istiyor ve şirket bunun onu sürdürülebilir kişisel taşımacılığın en hızlı biçimi haline getireceğini iddia ediyor.

Jump Aero, JA1 Pulse'un üretim maliyetinin ne kadar olacağını henüz açıklamadı.