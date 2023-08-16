Geleceğin savaşları! Çin ordusu, sonsuza kadar ateşleyen bir lazer silahına sahip olduğunu iddia ediyor Çin ordusu, güç kaybetmeden veya aşırı ısınmadan 'süresiz' ateşleyen yeni bir lazer silahına sahip olduğunu iddia ediyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Cevabı haberimizde.

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Lazer silahı, odaklanmış ışık enerjisi kullanarak hedefleri etkisiz hale getirmek veya zarar vermek için tasarlanmış bir tür silahtır. Lazerler, odaklanmış ışık dalgalarıdır ve genellikle yüksek enerjili fotonlar olarak bilinen ışık parçacıklarını kullanır.

Lazer silahları, bilim kurgu eserlerinde sıkça yer alsa da, gerçek dünyada kullanılabilir ve etkili lazer silahları geliştirmek çeşitli teknik ve fiziksel zorluklar içerir.

Özellikle yeterli güç, enerji yönetimi, ışın yayılması ve aşırı ısınma gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekiyor.

Çin'den büyük iddia: Süresiz ateşleyen lazerler

Çin'deki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, lazer silahları yapımında en büyük zorluğun üstesinden geldiklerini iddia ediyorlar: Aşırı ısınma.

Yüksek enerjili lazer sistemleri, savaş uçakları gibi insansız hava araçlarını devre dışı bırakmak için kullanılıyor, ancak silahlar her kullanımda aşırı ısınıyor ve bu nedenle soğutmak için silahları kapatmak gerekiyor.

Ancak Çinli bilim insanlarının, ısıyı dışarı atmak ve hassas atış için lazer akışını optimize etmek için silahın içinden gaz üfleyen bir soğutma sistemi geliştirdiği bildirildi.

ABD, Çinli bilim insanlarının başardıklarını iddia ettikleri, insansız hava araçlarına ve füzelere lazer yerleştirmelerine izin verecek şeyi geliştirmek için uzun süredir çalışıyor.

Sistem nasıl çalışıyor

Lazer silahı bilimcisi Yuan Shengfu liderliğindeki ekip, South China Morning Post'a verdiği demeçte, "Bu, yüksek enerjili lazer sistemlerinin performansını iyileştirmede büyük bir atılım." dedi.

Beijing Times'a göre, lazerler emisyonları uyararak çalışıyor. Bu , daha yüksek bir enerji durumuna ortam kazandıran bir kristal veya gazdaki uyarılmış atomları veya molekülleri içeriyor.

Atomlar veya moleküller yere düştüğünde, yüksek güçlü bir lazer ışını ile sonuçlanan optik geri bildirim yoluyla büyütülmüş fotoğraflar yayınlar.

Silahın aynaları ve mercekleri, ışını havada hedeflenen bir yolda tutar, sonunda gazı ısıtır, akışı bozar ve ışını dağıtır.

Yuan'ın ekibi, atık ısıyı ortadan kaldırmak ve silah içinde bozulmamış bir gaz ortamını korumak için gaz kullanan dahili ışın yolu düzenleyiciyi geliştirerek bu sorunları çözdü.

Yeni soğutma sistemi, bir gaz akış kontrol sistemi, hava kaynağı, ısı eşanjörü ve enjeksiyon ve emme sistemi dahil olmak üzere çeşitli parçalardan oluşuyor.

Hava kaynağı önce lazer sistemine kuru hava pompalar ve ısı eşanjörü bileşenleri istenen sıcaklığa soğutur.

Fazla ısıyı ortadan kaldırmanın yanı sıra, gaz akışı daha fazla hassasiyet için lazer içindeki türbülansı ve titreşimi azaltır.

İlk lazerin üretilmesinden bu yana 60 yıl geçti ve çeşitli lazer türleri geliştirilirken, yüksek enerjili lazer sistemlerinin uygulaması başarılı olamadı.

Bu devasa ve ağır silahlar, onları yalnızca tekneler ve tanklar gibi büyük askeri araçlar için kullanışlı kılıyor.