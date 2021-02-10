Gelecekte her iki şirketten biri akıllı teknolojileri tercih edecek

Gelecekte her iki şirketten biri akıllı teknolojileri tercih edecek

Yeni yapılan araştırmaya göre, gelecekte her iki şirketten biri akıllı teknolojileri kullanarak iş süreçlerini iyileştirmeyi planlıyor.

Akıllı teknolojiler, her geçen gün hayatımıza girmeye devam ediyor. Nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve makine öğrenmesi başta olmak üzere yeni teknolojiler, fabrikaların, hastanelerin, holdinglerin ve hatta şehirlerin yönetimini oldukça kolaylaştırıyor.

Akıllı teknolojilere yapılan yatırımların yeterliliği, tüm sektörlerde sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşırken, veri ve teknolojiyi verimli kullanan şirketler ise akıllı işletme olarak tanımlanıyor.

Detaysoft, şirketlerin akıllı işletme yolculuğunun hangi aşamasında olduklarını belirlemek amacıyla Akıllı İşletme Analizi başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi.

ÜÇ ŞİRKETTEN BİRİNİN YOL HARİTASI YOK

Araştırmanın sonuçlarına göre, her 3 şirketten biri akıllı teknolojilerden yararlanmak için henüz bir yol haritası belirlemediğini ifade ediyor.





BULUT TEKNOLOJİLERİ ÖN PLANDA

Araştırmaya göre bulut temelli teknolojiler, şirketlerin en çok yararlandığı akıllı teknolojiler arasında ilk sırada yer alıyor.

Her 2 şirketten biri bulut temelli teknolojileri kullanırken; onu analitikler, nesnelerin interneti (IoT), endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), robotik süreç otomasyonu, yapay zeka ve blockchain teknolojisi takip ediyor.

Analize katılan her 5 şirketten 3’ü yeni nesil Akıllı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımına henüz geçiş yapmadığını belirtiyor.

Her 3 şirketten biri, IoT’den elde ettiği verileri inovasyon süreçlerinde kullandığını ifade ediyor.

Detaysoft’un Akıllı İşletme Analizi araştırması, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi halinde meydana gelecek değişimin yönetimi konusunda da şirketlerin ne denli hazırlıklı olduğunu ortaya koyuyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 35'İ DEĞİŞİME HAZIR

Araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 35’i değişim yönetimini planlarken, yüzde 34’ü değişimi aktif olarak yönetmiyor. Yüzde 30’luk bir kesim ise değişim yönetimi için süreçleri olduğunu belirtiyor.



