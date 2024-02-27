Genç Türk mühendislerin tasarladığı roket ABD'de yarışacak Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden kurulu Creatiny Roket Takımı, tasarladıkları "FIRTINA-N" adlı roketle ABD'de 17-22 Haziran'da yapılacak Spaceport America Cup'ta yarışacak.

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AA & Ensonhaber

Üniversitelerde teknolojiye merak saran ve Türkiye'nin yarınlarına hem kendilerini hem de ülkelerinin hazırlayan gençler, bu alanda yetenekleri dünya çağında yarıştırarak geliştiriyorlar.



2019'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Creatiny Roket Takımı, okul atölyesinde geliştirdikleri roketlerle hem yurt içinde hem de uluslararası arenada yarışmalara katıldı.

TEKNOFEST'te 2 kez dereceye girdiler

33 kişilik ekip, farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerden oluşuyor ve TEKNOFEST gibi önemli etkinliklerde önemli başarılar elde etti. 2022'de yüksek irtifa roket kategorisinde ikincilik, 2023'te ise orta irtifa roket kategorisinde üçüncülük kazandılar.

ABD'deki turnuvada şampiyonluk hedefliyorlar

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özkaya'nın danışmanlığında, ekip yeni ödüller için çalışmalarını sürdürüyor. "FIRTINA-N" adını verdikleri roketleriyle, ABD'de 17-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Spaceport America Cup'ta birincilik hedefliyorlar.

Yarışmalarda eksiklerini çözüp şirketleşmek istiyorlar

Takım kaptanı Muhammed Efecan Baş, orta ve yüksek irtifada Türkiye dereceleri elde ettiklerini söyledi.

Yurt dışındaki yarışmalarda da Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Baş,

Bu yıl içerisinde de Spaceport America Cup yarışmasına katılacağız inşallah. Amacımız TEKNOFEST, Spaceport America Cup gibi yarışmalara katılmak, yarışmalar sonrasında gördüğümüz eksiklere çözüm üretip gelecekte şirketleşmek.

dedi.

Yakıtı atölyelerinde üretiyorlar

Baş, tasarladıkları roketin tamamının kendi üretimleri olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yakıtı atölyemizde üretiyoruz. Yakıtın birçok tipi var, bunlardan en basiti şekerden yapılan yakıt. Bunun dışında daha kuvvetli ve tehlikeli olan bazı yakıtlar da var. Bunların üretimine de başladık ama en temel olan şeker yakıtı; yerden 50-100 metreye uçurabilecek etkiye ulaşabiliyorsun. Yaptığımız roketin bütün malzemelerini de kendimiz üretiyoruz.

Trabzon genelinde de roket yarışmaları düzenlemeyi planladıklarını belirten Baş, bu sayede roket ve havacılık işlerine hevesli gençleri takımlarına katmak istediklerini söyledi.

"3 bin metre irtifaya ulaşıyor"

Bu sene katıldığı takımda tasarım ve analiz görevini yürüten Onurcan Işık ise tasarladıkları roketin üç bölümden oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:



Burun konisi, üst gövde ve motor gövdesinden oluşuyor. Üst ve motor gövdesini cam elyaftan, burun konisini de karbon fiberden yapıyoruz, en çok basıncı bu bölge yediği için daha sağlam olması gerekiyor.

Işık, "FIRTINA-N" adlı roketin 6 metrelik rampası olduğunu kaydederek, şu bilgileri paylaştı: