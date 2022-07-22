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    Gençler arasındaki en popüler haber kaynağı Instagram oldu

    İngiltere'de Ofcom tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin en çok tercih ettiği haber kaynağı Instagram.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 11:48
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    Gençler arasındaki en popüler haber kaynağı Instagram oldu

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, son yıllarda haber takibi için de kullanılmaya başlandı.

    Medya gözlemcisi Ofcom tarafından yakın bir zamanda yayınlanan bir rapora göre Instagram, şu anda İngiltere'deki gençler arasında en popüler haber kaynağı konumunda.

    Ofcom tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022'de yaklaşık 10 gençten üçü Instagram'ı haber kaynağı olarak kullanıyor.

    Instagram'dan sonra gelen en popüler haber kaynakları ise TikTok ve YouTube olarak dikkat çekiyor.

    Çevrimiçi ankete göre, gençlerin yalnızca dörtte biri haberlerini geleneksel haber kaynakları BBC One ve BBC Two'dan alıyor.

    instagram

    En güvenilir haber kaynağı TV'ler oldu

    Düşen rakamlara rağmen televizyon haberleri, İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 71'i için en güvenilir haber kaynağı olmaya devam ediyor.

    Öte yandan yetişkinler, sosyal medyadaki haberlere sadece yüzde 35 oranında güveniyor.


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