Gençler, artık haber kaynağı olarak TikTok'u kullanıyor

ABD'de yürütülen bir araştırma, TikTok'un bir eğlence platformunun yanı sıra haber kaynağı olarak da kullanıldığını gösteriyor.

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

TikTok, bir yandan da kullanıcıların deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Şirket, artık bir video paylaşım platformunun yanı sıra, haber kaynağı olarak da hizmet veriyor.

Gençler, haberleri TikTok'tan takip ediyor

ABD'de yürütülen bir çalışma, internet kullanıcılarının önemli bir kısmının artık haberleri TikTok üzerinden öğrendiğini ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre 2020’den bu yana haberleri TikTok üzerinden öğrenen kullanıcıların sayısı 3 kart arttı.

Ülkedeki yetişkinlerin yüzde 10’unun, 30 yaş altının ise yüzde 26’sının haberleri TikTok'tan takip ettiği belirlendi.

TikTok, haber kaynağı olarak kullanıcı sayısını artırmaya devam ederken, bazı büyük şirketlerin bu pazardaki çabaları da sonuçsuz kaldı.

Sosyal medya devi Facebook, haber yayın uygulaması olan Instant Articles’i ilk olarak 2015 yılında kullanıma sunmuştu.

Google'ın Haberler uygulamasına rakip olması beklenen ve haber içeriklerinin daha hızlı açılmasını sağlayan uygulama, günümüzde ise popülerliğini yitirdi.

Sosyal medya devi, yıllar önce hayata geçirdiği Instant Articles özelliğini kapatma kararı aldı.