Gençler, internet bağlantısını aşka tercih ediyor

Yapılan bir ankete göre gençler, güvenilir bir internet bağlantısının aşkı bulmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor.

Son yıllarda akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle internet kullanımı oldukça arttı. Ayrıca çeşitli sosyal medya platformları da akıllı telefonlar sayesinde hayatımıza girdi.

Yapılan bir ankete göre, 1997 ve 2012 arasında doğanlar için çevrimiçi olmak; tatile çıkmak, arkadaş edinmek ve hatta bir ev satın almaktan daha önemli.

"2022 için öncelikler" anketi, internete bağlanabilmenin Z kuşağının yüzde 74’ü için büyük önem taşıdığını ortaya çıkardı. Ankete katılanların yüzde 70’i için tatile gidebilmek büyük bir olay olarak görülüyor ve yüzde 69’u yeni arkadaşlar edinmek istiyor.

AŞK VE EVLİLİK İKİNCİ PLANDA

Grubun sadece yüzde 51’i bir partnerle anlaşmanın en önemli öncelikleri olduğunu söylerken, sadece yüzde 43’ü evlenmeyi ve yüzde 40’ı çocuk sahibi olmayı düşünüyor.

Anketi yapan EE’den Sharon Meadows, “Yaptığımız ankete göre, genç yetişkinler için hem evde hem de hareket halindeyken güvenilir bir internet bağlantısı çok önemli." dedi.