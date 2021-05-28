General Motors, NASA için Ay aracı üretecek

Lockheed Martin ile birlikte çalışacak olan General Motors, NASA için Lunar Terrain Vehicle adı verilen bir Ay aracı inşa edecek.

2018 yılında bir Roadster modelini uzaya göndererek dikkatleri üzerine çeken Tesla, oldukça ses getirmişti.

Apollo 15 görevinden beri NASA ile iş birliği yapmayan General Motors, Lockheed Martin ile birlikte çalışarak Lunar Terrain Vehicle adı verilen aracı uzaya gönderecek.

NASA ile 50 yıldan uzun bir ilişkisi olan Lockheed Martin, Amerikan sanayisinin önemli isimlerinden biri.

Özellikle askeri ve uzay teknolojileri üzerinde odaklanan bu firmaya ortak olacak General Motors, otomobil alanındaki tecrübesini uzay teknolojileriyle birleştirecek.

GM'nin geliştirdiği otonom teknolojilerin de bu Ay aracına entegre edilmesi bekleniyor.

MENZİLİ ARTIRILACAK

Apollo 15 görevindeki Ay aracı tam 7.6 kilometre mesafe katetmişti. Ancak yeni geliştirilecek Ay aracının çok daha uzun süre kullanılabilmesi planlanıyor.

Bu sayede astronotlar, yeni görevlerde Ay'ın etrafında daha uzun mesafele yol alabilecek.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Artemis programı kapsamında şu ana kadar kesinleşmiş üç uçuş bulunuyor. 2021, 2022 ve 2024'te gerçekleştirilecek bu görevlerde her şey planlandığı gibi giderse 2030'a kadar uçuşlar devam edecek.

Artemis programı tamamlandığında Ay'ın yerleşme ve kolonizasyon için hazır hale geleceği düşünülüyor.