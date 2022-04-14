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    Genetiği değiştirilmiş milyarlarca sivrisinek doğaya bırakılacak

    ABD, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla savaşmak için Florida ve Kaliforniya'da milyarlarca genetiği değiştirilmiş sivrisineği doğaya salacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:56
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    Genetiği değiştirilmiş milyarlarca sivrisinek doğaya bırakılacak

    Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma yaratan ve yürürlüğe girmemesi için şimdiye kadar çeşitli protestolar düzenlenen "genetiği değiştirilmiş sivrisinek projesi" hayata geçiyor.

    Yerel halkın ve çevreci grupların itirazlarına rağmen proje, geçtiğimiz ay ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından onay aldı.

    Biyoteknoloji şirketi Oxitec, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla savaşmak için Florida ve Kaliforniya'da doğaya milyarlarca genetiği değiştirilmiş sivrisinek bırakacak.

    Laboratuvarda genetikleri değiştirildi

    ABD tarihinde bir ilk olan girişim, normal sivrisineklerle çiftleşebilmeleri ve cansız yavrular üretebilmeleri için genetiği değiştirilmiş milyonlarca sivrisinekten oluşuyor.

    Erkek  "Aedes aegypti" sivrisineklerine "tTAV-OX5034" proteinleri entegre ediliyor. Bu sinekler, dişi sineklerle çiftleştiğinde öldürücü protein dişinin vücuduna geçiyor ve böylece insanları ısırmaktan ve hastalıkları bulaştırmaktan sorumlu olan dişi yavrular ölü doğuyor.

    Proje kapsamında, sivrisineklere bağlı hastalıkların önemli ölçüde azaltılması planlanıyor.

    sivrisinek

    Bilim insanları ve halk karşı çıkıyor

    Söz konusu projenin onaylanması hem halk tarafından hem de bazı bilim insanları tarafından tepkiyle karşılandı.

    Bazı bilim insanlarına göre bu proje, böcek öldürücü ilaçlara daha fazla direnç gösteren melez sivrisineklerin yaratılmasıyla sonuçlanabilir.

    İlk genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin salınabileceği alanların yakınında yaşayan halk, Oxitec'in haftada maksimum 3,5 milyon sivrisinek salmayı planladığı gerçeğiyle ilgili endişelerini dile getiriyor.

    Hedeflenen bölgelerden biri olan Visalia'da yaşayan Angel Garcia, "Bu endişe verici. Bu yaparken sakinlere danışılmadı ve bunun bir parçası olmayı kabul etmediler." dedi.

    Devlet yetkilileri ise şikayetlerin dinleneceğini, ancak projenin iptal edilmeyeceğini söylüyor.

    sinekl


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