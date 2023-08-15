Gerçek köpekten farksız! Xiaomi CyberDog 2 tanıtıldı Xiaomi, 2021'de ilk versiyonunu piyasaya sürdüğü CyberDog robot köpeğinin ikinci neslini görücüye çıkardı. Yeni sensörlerle donatılan robotun özelliklerini derledik.

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Gelişen teknolojiyle birlikte robotik köpekler, son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yenilikçi tasarım ve akıllı algoritmalar sayesinde, bu robot köpekler sadece evcil hayvanların yerini almakla kalmayıp, bir dizi farklı alanda da kullanılmaya başlanıyor.

Robot köpekler, ilk olarak evcil hayvan tutkunlarının ilgisini çekti. Gerçek köpekler kadar sadık bir şekilde davranabilen bu robotlar, hareket kabiliyeti, sesler ve hatta dokunsal tepkiler ile sahiplerine gerçek bir evcil hayvan deneyimi sunabiliyor.

Ancak son zamanlarda, robot köpeklerin daha ciddi ve yaşamsal alanlarda da kullanılabileceği fark edildi.

Acil durum müdahale ekipleri, doğal afetler veya kazalar sonucu ulaşılması zor bölgelerde robot köpekleri kullanarak hızlı ve güvenli kurtarma operasyonları gerçekleştirebiliyorlar.

Xiaomi'den yeni robot köpek: CyberDog 2

Xiaomi, 2021'de ilk versiyonunu piyasaya sürdüğü CyberDog robot köpeğinin ikinci neslini görücüye çıkardı.

CyberDog 2'de görme, dokunma ve işitmeye adanmış 19 sensör kullanan bir karar verme sistemi bulunuyor.

CyberDog 2'nin kullanıcısını takip etme, yemek yeme veya su içme gibi eylemleri simüle edebiliyor.

Başının her iki yanında iki küçük kulak bulunan ve Doberman'ı andıran tamamen yeniden tasarlanmış bir gövdeye sahip olan CyberDog, bu sayede önceki nesle kıyasla gerçek bir köpeğe daha çok benziyor.

CyberDog 2 ayrıca önceki nesle göre çok daha küçük ve hafif. Ağırlığı 8,9 kg olan ve 36,7 cm boya sahip bu robot köpek, gelişmiş hareket kabiliyeti sayesinde tek ayak üzerinde bile durabiliyor.

Birçok sensörle geliyor

Robotta; yapay zekâ destekli kamera, dört ToF sensörü, RGB kamera, LiDAR sensörü, derinlik kamerası, ultrasonik sensör, balık gözü lens, dört mikrofon ve kuvvet sensörü gibi görme, dokunma ve işitme yeteneklerini iyileştiren özellikler bulunuyor.

CyberDog 2 fiyatı

Yakın zamanda Çin’de satışa sunulacak CyberDog 2’nin fiyatı 12,999 yuan (1790 dolar) olarak açıklandı. Ürünün Çin dışındaki pazarlara gelme ihtimali ise şimdilik çok düşük.