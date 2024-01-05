Geri sayım başladı: HÜRKUŞ-2 ilk uçuşuna hazırlanıyor Türk savunma sanayisi, önemli iyileştirme ve geliştirmeler içeren HÜRKUŞ-2 uçağını ilk uçuşuna hazırlıyor.

AA & Ensonhaber

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yeni nesil HÜRKUŞ, temel eğitimden başlayarak, uçuş eğitimlerinin evrimini ve savaş pilotlarının harbe hazırlık aşamalarını kapsayan tüm seviyelerde kullanılmak üzere tasarlandı.

Aynı zamanda HÜRKUŞ, zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini başarıyla yerine getirebilen gelişmiş bir eğitim ve hafif taarruz uçağı olma özelliğine sahip.

Başlangıçta eğitim uçağı varyantı üzerinde yoğunlaşan çalışmalara, ilerleyen aşamada hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı faaliyetleri eklendi.

HÜRKUŞ-C olarak isimlendirilen silahlı varyanta çeşitli mühimmat ve ekipmanlar entegre edildi, başarılı uçuş/atış testleri yapıldı. Yurt dışında ilgi gören HÜRKUŞ-C, Afrika ülkelerine ihracat başarıları yakaladı.

Şirket ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Muharebe Ateş Destek Timi ve ileri hava kontrolörü eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı varyantını geliştirdi.

HÜRKUŞ-2 uçmaya hazır

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRKUŞ Programı'nda geliştirdiği kabiliyetlerle bir süredir HÜRKUŞ-2 Projesi yürütüyor.

Önemli iyileştirme faaliyetlerini içeren proje kapsamında HÜRKUŞ-2 üretimi devam ediyor. Uçağın ilk uçuşunu haziran ayında yapması bekleniyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin HÜRKUŞ-C'ye yurt dışından gelen taleplerin karşılanması sürecinde bir anlamda fedakarlık yapmasıyla 15 uçak acil ihtiyacı bulunan Afrika ülkelerine ihraç edildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, çok daha gelişmiş 15+40 toplam 55 adet HÜRKUŞ-2'yi Türk Hava Kuvvetleri 122'nci Temel Jet Uçuş Eğitim Filosu envanterine kazandıracak.

Mevcut ve uzun vadeli yurt içi ve dışı ihtiyaçlar dikkate alındığında silahlı HÜRKUŞ'un oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülüyor.