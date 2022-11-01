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    Gezegen katili göktaşı Dünya'yı tehdit ediyor

    8 yıldan fazla bir süredir görülen potansiyel olarak en tehlikeli göktaşı, bir gün Dünya'ya çarpabilir.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:28
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    Gezegen katili göktaşı Dünya'yı tehdit ediyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

    NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.

    En tehlikeli göktaşı gezegenimizi tehdit ediyor

    Bilim insanları, şu ana kadar yaklaşık 1.5 kilometre çaplarıyla "gezegen katili" olarak nitelendirilen boyutta, Dünya'ya yakın 2 göktaşı keşfettiklerini duyurdu.

    Bu asteroidlerden yalnızca "2022 AP7"nin Dünya için potansiyel tehlike oluşturacak yörüngede bulunduğu açıklandı.

    Gezegen katili göktaşı Dünya yı tehdit ediyor #1

    "Gezegen katili" asteroid, daha önce Dünya ile Venüs arasında bir yerde bulunuyordu ve bu nedenle tespit edilmesi zordu.

    James Webb veya Hubble gibi teleskoplar, optik hassasiyeti nedeniyle bu yönde kullanılamıyor. "2022 AP7" asteroidinin ne zaman Dünya ile yolunun kesişeceği ise henüz belli değil.


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