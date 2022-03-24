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    GIF’in mucidi Steve Wilhite, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    GIF'in mucidi Steve Wilhite, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Wilhite, 2 haftadır süren koronavirüs mücadelesini kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 11:20
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    GIF’in mucidi Steve Wilhite, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Son zamanlarda oldukça popüler olan GIF'ler, özellikle sosyal medya uygulamalarında karşımıza çıkıyor.

    1987’de GIF’i internet dünyasına kazandıran ve o zamandan beri de milyonlarca GIF üreten Steve Wilhite, bu ayın başlarında koronavirüse yakalanmıştı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    2 haftadır süren koronavirüsle mücadeleyi kaybeden Wilhite, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    2013 yılında Webby Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülen Wilhite, GIF formatını gelecek nesillere miras bıraktı.

    gif

    Twitter ve Telegram gibi sosyal ağlar, ikonik anların ve video kliplerin parçacıklarıyla dolu GIF arama motorlarını entegre ederek GIF'lerin kullanımını daha da artırmıştı.

    Tumblr ve 9Gag gibi platformlar ise GIF kullanımlarıyla öne çıkan platformlar haline geldi.

    Graphics Interchange Format’ın (Grafik Değiştirme Biçimi) kısaltması olan GIF’in nasıl telaffuz edildiği ile ilgili daha önce açıklama yapan Wilhite, "gif" değil "jif" olarak söylenmesi gerektiğini belirtmişti.


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