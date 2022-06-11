Giyilebilir cihaz pazarı, tarihte ilk kez düşüş yaşadı

Giyilebilir cihaz pazarı, tarih boyunca ilk kez düşüş yaşadı. İşte pazarın lider markaları...

Elektronik harcamaların artması ve fiziksel aktivitelerin tek başına yapılmaya başlanmasıyla birlikte, salgın zamanında giyilebilir cihaz sektörü ciddi bir ivme yakalamıştı.

Koronavirüs salgınının azalmasıyla birlikte, birçok pazarda olduğu gibi giyilebilir cihaz pazarı da düşüş eğilimine girdi.

Tarihte ilk kez düştü

International Data Corporation tarafından yayınlanan rapora göre, giyilebilir akıllı cihazların üç aylık küresel sevkiyatları tarihte ilk kez düşüş yaşadı.

Akıllı saatler, kulaklıklar, başlıklar ve diğer giyilebilir cihazların toplam sevkiyatı, 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 3 düşüşle yaklaşık 105,3 milyon adede geriledi.

2021'in ilk çeyreği, sevkiyatların toplam 108,6 milyon adede ulaşmasıyla giyilebilir cihazlar için şimdiye kadarki en iyi çeyrek olarak kayda geçmişti.





En çok kayıp yaşayan markalar

Xiaomi, Huawei ve Samsung, sırasıyla yüzde 23,8, yüzde 10,8 ve yüzde 9,9 düşüşle en çok kan kaybeden markalar oldu.

Öte yandan Apple, yıllık bazde genel düşüşe rağmen Apple Watch satışlarındaki başarı sayesinde yüzde 6,6'lık bir büyüme yakaladı.