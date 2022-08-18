Giysisi bozulan kozmonot, uzay görevini yarıda kesti

İki Rus kozmonotun uzay yürüyüşü, kozmonotlardan birinin giysisindeki pilde oluşan sorun nedeniyle yarıda kaldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar, çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere zaman zaman uzay yürüyüşü yapıyor ve istasyonun dışına çıkıyor.

İki Rus kozmonotun uzay yürüyüşü, kozmonotlardan birinin giysisindeki pilde oluşan sorun nedeniyle erken sona erdi.

Anormal voltaj değeri tespit edildi

Uzay yürüyüşüne çıkan kozmonotlardan Oleg Artemyev'in giysisinde anormal seviyede voltaj değerleri rapor edildi.

Bunun üzerine, Dünya'daki Rus mühendislerden uyarı mesajı gönderildi ve görev hızlı bir şekilde kesildi.





Rus kozmonot daha sonra, görev arkadaşı Denis Matveyev'in kullandıkları malzemeleri toplamasını bekledi. Söz konusu uzay yürüyüşünün yaklaşık 4 saat sonra bittiği açıklandı.

Rus uzay ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve kozmonotun herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı bilgisi paylaşıldı.



