Petrol
93.7
0.05%
Euro
18.2677
-0.05%
Dolar
17.9612
0.07%
Altın
1.018
0.11%
Borsa
298
0.00%
Bitcoin
425.153
-1.20%
BTXN Coin
6.11
0.32%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Giysisi bozulan kozmonot, uzay görevini yarıda kesti

    İki Rus kozmonotun uzay yürüyüşü, kozmonotlardan birinin giysisindeki pilde oluşan sorun nedeniyle yarıda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giysisi bozulan kozmonot, uzay görevini yarıda kesti

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar, çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere zaman zaman uzay yürüyüşü yapıyor ve istasyonun dışına çıkıyor.

    İki Rus kozmonotun uzay yürüyüşü, kozmonotlardan birinin giysisindeki pilde oluşan sorun nedeniyle erken sona erdi.

    Anormal voltaj değeri tespit edildi

    Uzay yürüyüşüne çıkan kozmonotlardan Oleg Artemyev'in giysisinde anormal seviyede voltaj değerleri rapor edildi.

    Bunun üzerine, Dünya'daki Rus mühendislerden uyarı mesajı gönderildi ve görev hızlı bir şekilde kesildi.

    astronot

    Rus kozmonot daha sonra, görev arkadaşı Denis Matveyev'in kullandıkları malzemeleri toplamasını bekledi. Söz konusu uzay yürüyüşünün yaklaşık 4 saat sonra bittiği açıklandı.

    Rus uzay ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve kozmonotun herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı bilgisi paylaşıldı.

    rusya


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Karbonat ve sirkenin sihri! Klozette kullanırsanız eğer...
    Sağlık

    Karbonat ve sirkenin sihri! Klozette kullanırsanız eğer...

    Melike İpek Yalova'nın yeni çocuğu
    Magazin

    Melike İpek Yalova'nın yeni çocuğu

    Görüş Bildir