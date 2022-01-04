Gizli belge ortaya çıktı: Çin, Twitter ve Facebook’tan veri çalıyor

Washington Post, Çin yönetiminin Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından özel bir yazılımla veri topladığını ortaya çıkardı.

Son yıllarda sosyal medya şirketleri, özellikle veri gizliliği konusunda daha fazla tartışılır hale geldi.

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post ise kullanıcı verileriyle ilgili çok önemli iddialar ortaya attı.

Gazete, Çin yönetiminin özel bir yazılım aracılığıyla Facebook ve Twitter üzerinden, batı ülkelerinin askeri ve hükümet kurumlarından veri aldığını söyledi.

ÜST DÜZEY TAKİP SİSTEMİ KULLANILIYOR

Çin yönetiminin, üst düzey veri takip sistemlerini satın aldığı ve bu yazılım sistemleri aracılığıyla “hedefleri” takip ettiği ve veri çektiği belirtildi.

Çin devlet medyasının 320 bin dolarlık bir yazılım satın aldığı ve bu sayede yabancı gazetecilerle akademisyenleri takip ettiği de gelen bilgiler arasında.

2020 yılının başından bu yana verileri inceleyen Washington Post, Pekin yönetiminin Hong Kong, Tayvan ve Uygur Türklerine dair verileri de ele geçirdiğini yazdı.

Çin’in resmi gazetesi China Daily’nin 2020 yılının ortasında yaptığı bir haberi hatırlatan Washington Post, “O dönemde Çin yönetimi 300 bin dolarlık bir yabancı personel analiz platformuna para harcamıştı.” dedi.

TWITTER YALANLADI

Twitter sözcüsü Katie Rosborough, Twitter’da bu tür bir veri akışı olmadığını söylerken Facebook ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.