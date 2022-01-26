God of War PC sürümü 1 milyon satışı geçti

PlayStation'ın en büyük oyun serilerinden olan God of War, Steam üzerinden yayınlandıktan sonra kısa sürede 1 milyon satışı geride bıraktı.

2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, geçtiğimiz günlerde Steam üzerinden yayınlanarak PC kullanıcılarıyla buluşmuştu.

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştirciliğini ise Santa Monica'nın yaptığı God of War'un PC sürümü, Steam'de anlık 73 bin 529 oyuncu ile rekor kırmıştı.

Bu oyuncu sayısı, PC'ye çıkan PlayStation özel oyunları arasında en yüksek eş zamanlı oyuncu rekoru anlamına geliyor.

1 MİLYON SATIŞI GEÇTİ

God of War PC sürümü, ilk 10 gün içerisinde 1 milyon adetten fazla sattı. Üstelik bu satış verilerinde Epic Games Store dahil değil.

God of War PC sürümünün başarısı, muhtemelen Sony'nin de dikkatini çekecek ve önümüzdeki süreçte daha fazla PlayStation özel oyununu PC'de göreceğiz.

GOD OF WAR PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Sony, God of War PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Gerçek 4K çözünürlüğü de destekleyen oyun, ayrıca 21:9 geniş ekranlarda sorunsuz çalışıyor ve NVIDIA’nın DLSS ve Reflex özelliklerine sahip.

God of War sistem gereksinimleri - Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB DDR

Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) ya da AMD R9 290X (4 GB)

Depolama: 70 GB HDD

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