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    God of War: Ragnarok, çıkışına günler kala sızdırıldı

    PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok sızdırıldı. Oyunun 9 Kasım'da yayınlanması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 11:56
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    God of War: Ragnarok, çıkışına günler kala sızdırıldı

    Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

    Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.

    God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, ardından yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.

    God of War: Ragnarok tamamlandı

    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War: Ragnarok oyununun geliştirilme süreci tamamlandı. God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de çıkışını yapacak.

    god of war ragnarok

    Çıkışına günler kala sızdırıldı

    PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok sızdırıldı.

    Geliştirici şirket Santa Monica Studio, God of War: Ragnarok’un bazı fiziksel kopyalarının erken satışa çıktığını doğruladı.

    Açıklamada, artık internet ortamlarında God of War: Ragnarok’a dair spoilerların bulunduğu, bu nedenle de oyunu bekleyenlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Oyuna erken erişen kişilere ise bir şey paylaşmama çağrısında bulunuldu.

    Türkiye'de ön siparişe açıldı

    God of War Ragnarok, Türkiye'de ön siparişe açılmış ve fiyatı da belli olmuştu. İşte oyunun ülkemizdeki ön sipariş fiyatları:

    • God of War Ragnarok PS5 - 799 TL
    • God of War Ragnarok PS4 - 699 TL
    • God of War PS5 Digital Deluxe Sürüm - 899 TL

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