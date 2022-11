God of War: Ragnarok, çıkışına günler kala sızdırıldı

PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok sızdırıldı. Oyunun 9 Kasım'da yayınlanması bekleniyor.

Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.

God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, ardından yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.

God of War: Ragnarok tamamlandı

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War: Ragnarok oyununun geliştirilme süreci tamamlandı. God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de çıkışını yapacak.

Çıkışına günler kala sızdırıldı

Geliştirici şirket Santa Monica Studio, God of War: Ragnarok’un bazı fiziksel kopyalarının erken satışa çıktığını doğruladı.

Açıklamada, artık internet ortamlarında God of War: Ragnarok’a dair spoilerların bulunduğu, bu nedenle de oyunu bekleyenlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Oyuna erken erişen kişilere ise bir şey paylaşmama çağrısında bulunuldu.

Türkiye'de ön siparişe açıldı

God of War Ragnarok, Türkiye'de ön siparişe açılmış ve fiyatı da belli olmuştu. İşte oyunun ülkemizdeki ön sipariş fiyatları: