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    Gök bilimciler, Starlink uydularından şikayetçi

    Elon Musk'ın Starlink uyduları uzayın gözlemlenmesini zora sokuyor. Bu durum, bilim insanlarının tepkisine neden oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:44
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    Gök bilimciler, Starlink uydularından şikayetçi

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Dünyada yetersiz internet erişimi bulunan yerlere uydu interneti sağlamayı planlayan Starlink projesine ait aktif faaliyet gösteren uyduların sayısı, şu anda 4 bine doğru ilerliyor.

    Uyduların bu kadar fazla olması, bazı uzay gözlemlerini de zorlaştırıyor. Yeni bir çalışmaya göre Starlink uyduları, gök bilimcilerin cisimleri gözlemlemesine engel oluyor.

    starlink

    Gök bilimcilerin Starlink tepkisi

    Edinburgh Astronomi Topluluğu'nun meteor kameralarının yakaladığı fotoğraflar, Starlink uydularının gözlemlerde yarattığı sorunu gözler önünü seriyor.

    Regina Üniversitesi'nden Astronomi Profesörü Samantha Lawler, Starlink fırlatma görevlerini durdurmak için Federal İletişim Kurulu (FCC) ile iletişime geçti.

    Lawler, "Lütfen yıldızları elimizden almayın. Starlink uydularının, daha az uydu kullanarak yıldızları söndürmeden hizmet vermesi için geliştirilmesi gerekiyor." dedi.

    Edinburgh Astronomi Topluluğu'nun meteor kameralarının yakaladığı aşağıdaki görüntü, yörüngedeki Starlink uydularını gösteriyor.

    starlink

    Geçtiğimiz yıllarda Elon Musk, Starlink uydularının uzayda parlamasını ve uzay gözlemlerini zorlaştırmasını kabul etmiş ve artık uyduların üzerinde daha az yansıtıcı malzemeler kullanacaklarını söylemişti. Günümüzde ise yapılan değişikliğin çok fazla işe yaramadığı görülüyor.


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