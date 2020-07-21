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    Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

    NASA, "potansiyel tehlikeli" sınıfında yer alan gökdelen büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 10:36
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 10:36
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    Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020ND adı verilen ve 170 metrelik büyüklüğe sahip olan göktaşının Dünya'ya doğru yaklaştığını açıkladı.

    24 TEMMUZ'DA EN YAKIN KONUMDA OLACAK

    NASA'nın potansiyel olarak tehlikeli kabul ettiği göktaşı, saatte 48 bin kilometrelik bir hızla 24 Temmuz'da Dünya'ya en yakın konumunda yer alacak.

    Göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimali ise yok denecek kadar az. Nesne, 24 Temmuz'da en yakın konumdayken bile Ay'dan daha uzakta olacak.

    Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor #1

    DAHA ÖNCE 5 KEZ YAKINIMIZDAN GEÇTİ

    Dünya'ya yaklaşan göktaşı, llk defa yakınımızdan geçmeyecek. 2020ND isimli asteroit, daha önce tam 5 kez Dünya'nın yakınından geçerek yoluna devam etmişti.

    Çıplak gözle görülemeyecek göktaşının her ne kadar gezegenimize çarpma ihtimali bulunmasa da NASA, bölgesel hasara yol açabilecek bir göktaşının Dünya’ya çarpma ihtimalinin her zaman bulunduğunu belirtiyor.

    Uzay ajansına göre bu olasılık, yılda 3 milyonda bir oranında.

    Instagram: @eshteknoloji

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