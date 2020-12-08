Göktaşındaki organik içeriklerin yapı taşı olduğu sanılan bir molekül keşfedildi

Bilim insanları, göktaşlarındaki organik moleküllerin kilit öneme sahip yapı taşı olduğu sanılan bir molekül keşfettiklerini duyurdu.

Hokkaido Üniversitesi'nden Yaşuhiro Oba liderliğindeki uzmanlar, üç farklı göktaşı üzerinde yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

İncelenen gök cisimlerinin hepsinde, hekzametilentetramin ya da HMT olarak bilinen prebiyotik bir molekülün keşfedildiği ve bu molekülün, uzayda yaşam için de gerekli olan diğer organik moleküllerin oluşumuna olanak tanıyan kilit oyuncu olabileceği belirtildi.

Bilim insanları, göktaşlarında daha önce bir dizi organik içerik keşfetmişti. Öte yandan, bu organik içeriklerin nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.

Uzmanlar, bugüne kadar tespit edilemeyen HMT'nin diğer moleküllerin oluşum sürecinde önemli rol oynamış olabileceğini düşünüyor.