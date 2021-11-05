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    Göktaşını vuracak NASA uzay aracı 24 Kasım'da fırlatılacak

    NASA, Dünya'yı korumak amacıyla ilk kez bir uzay aracını 24 Kasım'da bir göktaşıyla çarpışması için fırlatacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 17:21
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    Göktaşını vuracak NASA uzay aracı 24 Kasım'da fırlatılacak

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın üzerinde çalıştığı ''Double Asteroid Redirection Test (DART)'' ismini verdiği proje, Dünya'yı zararlı gök cisimlerinden korumak için geliştiriliyor.

    Bu projenin amacı ise Dünya'ya yaklaşan göktaşlarının rotasını değiştirerek, gezegenimiz için bir tehlike oluşturmalarını engellemek.

    24 KASIM'DA FIRLATILACAK

    NASA; geliştirdiği  DART uzay mekiğini, Didymos A isimli göktaşına ulaşması için 24 Kasım'da uzaya fırlatacak.

    2022'nin son aylarında hedefe ulaşacak araç, Dünya'nın 11 milyon kilometre yakınında bulunacak göktaşını vurarak yönünü değiştirmeye çalışacak.

    dart

    DART mekiği; göktaşına çarpma anında oluşacak kinetik etkiyle, göktaşının yörüngesinde Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek şekilde yüzde 1'lik kayma oluşturmaya çalışacak.

    DART koordinasyon lideri Nancy Chabot, saatte 24 bin kilometre hızla gerçekleşecek çarpışmanın, göktaşını tamamen yok etmeyi değil, yörüngesini bir derece içinde hafifçe değiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

    DART, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

    nasa dart

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