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Göktaşını vuracak NASA uzay aracı 24 Kasım'da fırlatılacak

Göktaşını vuracak NASA uzay aracı 24 Kasım'da fırlatılacak

NASA, Dünya'yı korumak amacıyla ilk kez bir uzay aracını 24 Kasım'da bir göktaşıyla çarpışması için fırlatacak.