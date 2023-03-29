Göktaşının çarptığı Soyuz MS-22, Dünya’ya geri döndü Geçtiğimiz sene göktaşı çarpması sonucu hasar alan Rusya’ya ait Soyuz MS-22 uzay aracı, Dünya'ya indi.

İHA

21 Eylül 2022’de Rus kozmonotlar Sergey Prpkopyev ve Dmitriy Petelin'in yanı sıra ABD'li astronot Frank Rubio'yu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) taşıyan Rusya’ya ait Soyuz MS-22 uzay aracı, Dünya'ya iniş yaptı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan deneylere ait madde ve dokümanların yanı sıra, kozmonot giysileri ve arızalı pillerden oluşan 218 kilogram yük ve 100 kilogram ağırlığındaki çöple Dünya'ya dönen kapsül, Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine iniş gerçekleştirdi.

Göktaşı çarpmıştı

Geçtiğimiz sene aralık ayında göktaşı çarpması nedeniyle hasar oluşan ve bugün güvenlik nedeniyle mürettebat taşımadan Dünya'ya geri dönen Soyuz MS-22 için Rus uzmanlar ilk incelemelerini yaptı.

Roscosmos uzmanları, Soyuz'un radyatör bölümünde oluşan hasarın ilk belirlemelere göre büyük bir hasar olmadığını belirterek, Soyuz MS-22'nin tekrar onarımı için çalışma yapılacağını açıkladı.