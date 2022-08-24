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    Gökyüzündeki Starlink uydu sayısı 3 bini aştı

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında şu ana kadar 3 binden fazla uydu fırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:37
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    Gökyüzündeki Starlink uydu sayısı 3 bini aştı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    SpaceX, bu yıl içinde tam 37 fırlatma görevi yaparak yörüngedeki uydu sayısını 3 bine kadar çıkardı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4 bin 500 seviyesine çıkarılması planlanılıyor.

    Yörünged bulunan 3 bin 108 uydunun 2 bin 809 tanesi çalışır durumdayken, sadece 2 bin 313 uydu üzerinden internet bağlantısı kurulabiliyor.

    Hedef 42 bin uydu

    Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

    Starlink uyduları, yörüngeleri nedeniyle zaman zaman Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkenin semalarında görülebiliyor.

    spacex


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