Gökyüzündeki yeni tehdit: Uzay korsanlığı

Haber Merkezi

Uzay, ticari faaliyetlerin arttığı bir alan haline geldikçe, siber ve fiziksel korsanlık tehdidi de endişe yaratıyor.

Uzay Suçları, Politikaları ve Yönetimi Çalışmaları Merkezi (CSCPG), bu tehdidi araştırmak için çalışmalar yürütüyor.

CSCPG Yöneticisi Marc Feldman ve siber güvenlik uzmanı Hugh Taylor, uydulara yönelik saldırıların zaten gerçekleştiğine inanıyor.

Bu yeni korsanlık türüyle mücadele etmek için uzay odaklı özel bir teşkilatın kurulmasını ve silahlı uzay araçlarının görevlendirilmesini öneriyorlar.

YÜKSELEN TEHDİT: UZAY KORSANLIĞI

Uzay girişimcisi ve finans uzmanı Feldman, Taylor ile birlikte "Uzay Korsanlığı: Yörüngede Bir Suç Krizine Hazırlık" adlı kitabın yazarı. Feldman, uzay korsanlığı ile şimdiden mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Taylor, uzay korsanlığı ile mücadele çabalarını koordine edecek öncü bir kurumun kurulmasını öneriyor.

ABD Uzay Kuvvetleri'nin bu görevi üstlenebileceğini, ancak şu anda bu yapıya uygun olmadığını belirtiyor.

Ayrıca, ABD istihbarat topluluğu içinde özel bir uzay güvenliği ajansının kurulmasını veya BM Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) gibi kuruluşların bu konuya dahil edilmesini öneriyor.

NELER YAPILMALI

Feldman, uzay korsanlığının olası senaryolarını, küresel bir medya etkinliğini sabote etmek amacıyla yayın uydusunu kaçırmak gibi örneklerle açıklıyor.

Bu tür tehditlere karşı hızlı hareket edilmesi gerektiğini ve yeni teknolojilerin kullanılmasının önemini vurguluyor.

Ayrıca Feldman, uzaya küçük, çevik ve silahlı ulaşım araçlarının gönderilmesinin kritik öneme sahip olabileceğini belirtiyor