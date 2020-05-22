Google, 1 Temmuz'da Rekabet Kurumu'na savunma yapacak

Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Rekabet Kurumu, Google’ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile, hakim durumunu kötüye kullandığı iddiaları hakkında yapılan araştırma, 2019 yılının temmuz ayında tamamlanmıştı.

Söz konusu iddialara yönelik bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurumu, Google'a soruşturma açılmasına karar vermişti.

GOOGLE 1 TEMMUZ'DA SAVUNMA YAPACAK

Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının, 1 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu..

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik güncellemelerle ve Adwords (Google'ın arama sonuçlarında, iş ortağı sitelerde reklam gösterimi sağlayan pazarlama aracı) reklamlarıyla teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 23 Haziran 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

DAHA ÖNCE REKOR CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI

Son yıllarda rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle pek çok yaptırımla karşı karşıya kalan Google, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 4,3 milyar euro rekor para cezasına çarptırılmıştı.



