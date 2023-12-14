Google, 20 gigabit fiber internetini kullanıma sunacak: İşte şaşırtan fiyatı Google 20 Gbps hızındaki fiber internet hizmetini kullanıma sunuyor. ABD'nin sınırlı bölgelerinde, kullanıcılar aylık 250 dolara hizmeti kullanabilecek.

ensonhaber.com

Google'ın 2010 yılında piyasaya sürdüğü fiber optik tabanlı geniş bant internet hizmeti olan Google Fiber, şu anda ABD genelinde 18 şehirde herhangi bir kullanım kotası veya taahhüt şartı olmadan kullanılabiliyor.

Google Fiber, şu anda abonelerine 2 gigabite kadar yüksek hızlar sunabiliyor. Ancak şirket, 20 Gbps hızlarında internet sunmak için çalışmalara başladı.

20 gigabit internet 250 dolar

Google 20 gigabit hızındaki fiber internet hizmetini kullanıma sunuyor. Wi-Fi 7 routerlar ile Kansas şehrinde 2024'ün ilk çeyreğinde sunulacak hizmetin bedeli 250 dolar olacak.

Nokia'nın 25G PON teknolojisini kullanacak olan hizmet, zamanla diğer bölgelere de yayılacak.

Öte yandan, 20 gigabit süper hızlı internet simetrik olarak sunulacak, yani kullanıcılar aynı zamanda 20 gigabit upload hızlarına ulaşabilecek.

Mevcut Google Fiber fiyatları

Google Fiber fiyatları bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ancak çoğu Google Fiber müşterisi, 100 megabit internet paketi için aylık yaklaşık 50 dolar, 1000 megabit (1 gigabit) internet paketi için ise aylık 70 dolar ödüyor. 2 gigabit hızlara kadar çıkan paketin fiyatı ise aylık 100 dolar.

Şu anda ABD'nin 18 şehrinde Google Fiber hizmeti kullanılıyor. Google, internet hizmetini gelecekte daha fazla şehirde kullanıma sunmayı planlıyor.