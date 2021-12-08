Google Türkiye'de 2021'in arama trendleri belli oldu! Bakın en çok neleri aramışız

Google Türkiye'de 2021'in arama trendleri belli oldu! Bakın en çok neleri aramışız

Arama moturu devi Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı. Şirketin verilerine göre, Türkiye'de en çok yapılan aramalar da belli oldu. İşte 2021 yılında Türkiye'de en çok yapılan aramalar.

2021 yılının bitmesine sadece 3 hafta kaldı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2021 yılının geniş özeti çeşitli şekillerde yayınlanıyor.

Örneğin Apple, App Store'un en iyi oyunlarını ve uygulamalarını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Spotfiy da 2021 yılında en çok dinlenen şarkılar listesini kullanıcılarına sunmuştu.

Şimdi de dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, küresel çapta ve Türkiye'de 2021 yılına dair öne çıkan arama trendlerini (Google Year in Search 2021) yayınladı.

Bu analiz Google Trendler’in tüm dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılıyor.

Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.

Her yıl merakla beklenen rapor 2021’in arama trendleri, yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken anların, kişilerin, konuların, olayların ve yerlerin açıklandığı bir derleme.

Google Aramalar, bilgi dünyasına dair keşiflerde bulunabilecek, insanların bilgiye erişmesine yardımcı olan bir alan olduğu gibi aynı zamanda bir yılın tamamına ait arama bilgilerini keşfetmenin de yolunu sunuyor.

Dünyayı etkileyen gelişmelerden neredeyse 70 ülkeden pop kültürü ve yaşam tarzı, spor, müzik, haberler ve daha pek çok konuda trend olan konuları derlediği yüzlerce en iyi 10 listesini kullanıcılarına sunuyor.

TÜRKİYE’DE 2021 YILINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

2021 yılında Google'da en çok arananlar için hazırlanan küresel listede diziler, haberler ve aktörler olmak üzere çeşitli kategoriler var.

Türkiye'nin 2021 arama trendleri ise “aramalar”, “isimler”, “dizi/film”, “kaybettiklerimiz”, “nasıl”, “tarifler”, “ne zaman”, “kim”, “nasıl geçer” başlıkları altında toplandı.

Geçen yılda olduğu gibi yine liderliği Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın aldığı arama trendleri, Türkiye’nin son bir yılki gündemini gözler önüne serdi.

Netflix'in tüm dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin de ikinci sıradan kendine yer bulduğu “aramalar” listesinde, Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü, Mesut Özil de 4. sırada yer aldı.

PANDEMİ ETKİSİ DEVAM EDİYOR

2021 yılında da etkileri devam eden koronavirüs salgınının, Google aramalarında da kendini gösterdiği gözlendi.

HES kodu, aşı kartı, kapanmalar ve uzaktan eğitim konuları bu yılın raporunda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

“Nasıl” kategorisinde en çok sorulan sorular “HES kodu nasıl alınır”, “aşı randevusu nasıl alınır” ve “aşı kartı nasıl alınır” oldu.

“Ne zaman” kategorisinde de okulların, kafelerin ne zaman açılacağı, kapanmanın ve yasakların ne zaman biteceği gibi konular en çok merak edilenler arasına girdi.

‘NASIL GEÇER’ İLE İYİLEŞMENİN YOLLARINI ARADIK

En çok aradığımız tarifler güllaç, soğuk baklava ve taco tarifleri olurken, 2021 yılı hastalıklar üzerine de bolca arama yapılan bir yıl olarak dikkat çekti.

“Nasıl geçer” kategorisiyle iyileşmenin yollarını aradığımız 2021 yılında “burun akıntısı nasıl geçer”, “grip nasıl geçer” ve “öksürük nasıl geçer” gibi sorular kategori lideri oldu.

Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu, Ferhan Şensoy ve Sezai Karakoç gibi duayen isimlerin vefatıyla üzüldüğümüz 2021’de, kaybettiklerimiz listesine ülkemizde kadın cinayetine kurban giden kadınlardan biri olan Başak Cengiz’in girmesi de dikkat çekti.

Ayrıca en çok merak edilen isimler listesine bu yıl başarılarıyla hepimizi gururlandıran kadın milli voleybol takımı oyuncuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de girdi.

Dizi ve filmlerin de bolca merak edildiği 2021 listesine reyting rekorları kıran Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Yargı gibi dizilerin de girmesi dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE TÜRKİYE'DE YILIN ARAMALARI

Türkiye’de 2021 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

ARAMALAR

EBA giriş

Squid Game

AÖL (Açık Öğretim Lisesi)

Mesut Özil

Elmalı davası

MHRS randevu

Okulun ilk günü

Sadakatsiz

Sezai Karakoç

HES kodu alma

İSİMLER

Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Özer

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Miralem Pjanic

Gedson Fernandes

Nihal Yalçın

Batuhan Karacakaya

Zehra Güneş

DİZİ VE FİLM

Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Üç kuruş

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Son Yaz

Maraşlı

KAYBETTİKLERİMİZ

Rasim Öztekin

Doğan Cüceloğlu

Sezai Karakoç

Başak Cengiz

Oğuz Yılmaz

Hüner Coşkuner

Kadir Topbaş

Ferhan Şensoy

Kartal Tibet

Karahan Çantay

NASIL?

HES kodu nasıl alınır

Aşı randevusu nasıl alınır

Aşı kartı nasıl alınır

Tam kapanma nasıl olacak

Su diyeti nasıl yapılır

Cuma namazı nasıl kılınır

Peppa pig nasıl öldü

İnsülin nasıl yazılır

Ritüel nasıl yapılır

Türkiye gruptan nasıl çıkar

TARİFLER

Güllaç tarifi

Soğuk baklava tarifi

Taco tarifi

Tulumba tatlısı tarifi

Sufle tarifi tencerede

Galette tarifi

Gulaş tarifi

Çiğ köfte tarifi

Panna cotta tarifi

Cizleme tarifi

NE ZAMAN?

Okullar ne zaman açılacak

Kabine toplantısı ne zaman

Yasaklar ne zaman bitiyor

Tam kapanma ne zaman

Kafeler ne zaman açılacak

Bilim kurulu toplantısı ne zaman

DGS tercihleri ne zaman

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

Okullar ne zaman kapanacak

Türkiye maçı ne zaman

KİM?

Survivor kim elendi

Masterchef kim kazandı

Şampiyon kim

Camdaki kız hayri kim

Galatasaray başkanı kim oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim

Boji kim

Andımızı kim yazdı

Elektriği kim buldu

Emniyet Genel Müdürü kim

NASIL GEÇER?