Google, 389 milyon dolara yeni kampüs açıyor

Google, Silikon Vadisi’nde bazı donanım ürünleri için yeni bir kampüs açacak ve bunun için 389 milyonluk yatırım yapacak.

ABD'li teknoloji devi Google, şu sıralar yeni bir kampüs inşa etme hazırlığında. Gelen bilgilere göre Kaliforniya'da yeni bir arazi satın alan şirket, 389 milyon dolar yatırım yapacak.

Google’ın Midpoint adını verdiği kampüs, Google’ın mevcut Mountain View merkezi ile San Jose’deki karma kullanımlı kampüsü arasında bir bölgede yer alacak.

DONANIM BÖLÜMÜNÜN MERKEZİ OLACAK

Bir yaya köprüsü ile birbirine bağlanan beş ofis binasına sahip olacak Midpoint, Nest akıllı ev ürünleri de dahil olmak üzere donanım bölümü için bir merkez görevi görecek.

Google, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin donanım şefi Rick Osterloh, daha önce Google’ın donanım alanında pazar payını artırmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Öte yandan ortaya çıkan raporlar, Google'ın yeni kampüsü 2018'den bu yana planladığını gösteriyor.



