Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak Kaliforniya’da bir grup intenet kullanıcısı, Chrome tarayıcısının gizli sekmede de verileri izlediğini iddia ederek, Google'a 5 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı. Google, şimdilerde hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

İnternet kullananların kişisel bilgilerini ve verilerini gizlemek için kullandığı tarayıcı gizli mod özelliği, birçok tarayıcıda karşımıza çıkıyor. Peki bu mod ne kadar güvenli?

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, ilk olarak 2018 yılında Google'ın gizli modu etkin olduğunda bile kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunmak için kullanıcıları internet üzerinden izlediğini iddia etmişti.

Google normal modda iken zaten kullanıcı verilerini arama sonuçlarını iyileştirmek için kullanıyor, fakat yapılan araştırma Google'ın bunu gizli mod açıkken de yaptığını gösteriyor.

5 yıl önce dava açılmıştı

İlk olarak 2018 yılında ortaya atılan iddiaların gündeme gelmesiyle harekete geçen Kaliforniyalı bir grup intenet kullanıcısı, Google'a 5 milyar dolarlık dava açmıştı.

Google, söz konusu davanın reddi için mahkemeye başvurdu, Ancak mahkeme, ABD'li şirketin yaptığı itirazı reddetti.

Google, gizli modda kendisinin kullanıcıları takip etmediğini, veri takibinin üçüncü taraf siteler tarafından yapılmış olabileceğini belirtiyor.

Google mahkemeye çıkacak

Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nden Yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers, Google’ın pek de hoşuna gitmeyecek bir karar aldı.

Google’ın duruşma olmaksızın hüküm talebini reddeden yargıç, davanın mahkeme yoluyla ve tarafların ifadelerinin alınarak karara bağlanmasını istedi. Bu nedenle Google, 5 milyar dolarlık dava kapsamında mahkemeye çıkacak.

Karara yanıt olarak Google sözcüsü José Castañeda şu açıklamayı yaptı:

Bu iddialara şiddetle karşı çıkıyoruz ve kendimizi onlara karşı şiddetle savunacağız. Chrome'daki gizli mod, etkinliğiniz tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar. Her yeni gizli sekme açtığınızda açıkça belirttiğimiz gibi, web siteleri oturumunuz sırasında göz atma etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir.

Google, en başından beri gizli modda sınırlı da olsa veri toplayabileceğini söylüyor. Ancak davacılar, bunun farkında olmadıklarını öne sürüyor. Çünkü Google'ın gizlilik politikalarında gizli modun açıkça veri toplayabileceğine dair bir ifade yer almıyor.