Google AMP nedir

Hızlandırılmış Mobil Sayfalar anlamına gelen AMP, Google'ın mobil sayfaları daha hızlı hale getirmek için başlattığı bir projedir.

Bildiğiniz gibi Google, internet sitelerinin performansını ve kullanıcıya sundukları deneyimi bir hayli önemsiyor. Google'ın en çok dikkat ettiği kriterlerin başında ise site açılış hızları geliyor.

İngilizcesi Accelerated Mobile Pages (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) anlamına gelen AMP, bizzat Google tarafından yayınlanan ve mobil sayfaların daha hızlı açılmasını sağlayan kodlama yöntemidir

Google, AMP yönergelerine uygun olarak kodlanmış mobil sayfaları kendi önbelleğine alarak, arama sorgularında daha hızlı yüklenmelerini sağlıyor.

Google AMP, açık kaynak kodlu olduğundan her web sitesi sahibi bu özellikten faydalanabilir. Eğer kodlarla aranız iyiyse, kolayca sitenizin AMP sayfalarını oluşturabileceğiniz gibi, Wordpress'in sunduğu çeşitli eklentiler yardımıyla da bu özellikten faydalanabilirsiniz.