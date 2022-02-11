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    Google Analytics, Avrupa'da yasaklanabilir

    Google Analytics, kişisel verileri izinsiz olarak ABD’ye aktardığı için AB mevzuatını ihlal ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 10:01
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    Google Analytics, Avrupa'da yasaklanabilir

    Google tarafından geliştirilen ve dünyanın en yaygın kullanılan web analitik hizmeti olan Google Analytics, şimdilerde veri ihlalleriyle uğraşmak zorunda.

    Fransa'nın gözlemcisi CNIL, Google Analytics'in Fransız web sitesi kullanıcılarının verilerini ABD'ye aktardığını ve istihbarat servislerinin bu verilere erişebildiğini duyurdu.

    AB KURALLARINI İHLAL EDİYOR

    Ziyaretçi davranışlarına ilişkin de veriler toplayan Google Analytics'in bu verileri ABD'ye aktarması, Avrupa Birliği'nin veri kurallarını ihlal ediyor.

    Avrupa'nın en etkili düzenleyicilerinden biri olan veri gizliliği düzenleyicisi CNIL, Google'ın veri aktarımı sırasında veri gizliliği haklarını garanti altına almak için yeterli önlem almadığını söylüyor.

    google analytics

    Google, CNIL kararı hakkında yorum yapmayı reddetti. Firma, daha önce Google Analytics'in insanları İnternet üzerinden takip etmediğini ve bu aracı kullanan kuruluşların topladıkları veriler üzerinde kontrol sahibi olduğunu söylemişti.

    Öte yandan, Avusturya Veri Koruma Kurumu da benzer bir açıklama yaparak verilerin ABD'ye izinsiz aktarıldığını söyledi.

    AVRUPA'DA YASAKLANABİLİR

    Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni ihlal eden Google Analytics, 29 milyon aktif internet sitesi tarafından kullanılıyor.

    Avusturya'nın ardından diğer birlik üyesi ülkelerin de benzer kararlar alabileceği ve servisin Avrupa'da yasaklanabileceği konuşuluyor.


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