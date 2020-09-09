Google, Android 11 güncellemesini resmen yayınladı

Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümü olan Android 11'i ilk olarak Pixel modelleri için kullanıma sundu.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında kullanıma sunulacak.

Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Google sürpriz bir kararla Pixel modelleri için güncellemeyi yayınladı.

Kişiler, kontrol ve gizlilik konularına odaklanan yeni özelliklere sahip Android 11, çok yakında diğer üreticilerin modelleri için de kullanıma sunulacak.

ANDROID 11 İLE GELEN YENİLİKLER

Bildirim bölümünün üst kısmıdaki sohbetler bölümünde, önemli kişilerinizle sohbet kısayolu

Hangi uygulamaların veya kişilerin size bildirim göndereceğini seçmenize olanak tanıyan "Özelleştirilebilir Rahatsız Etmeyin modu".

Dahili ekran kaydedici özelliği

Mikrofon, kamera, konum ve daha fazlası için bir defalık izin seçenekleri.

Google Pay'de depolanan kredi / banka kartlarınıza ve Google Home cihazlarına yönelik denetimlere imkan tanıyan Güç düğmesi kısayolları

İster ana sayfada ister uygulamada olun, daha sorunsuz bir etkileşime izin veren sohbet balonları.

Bir süredir uygulama kullanmadıysanız uygulama izinlerini otomatik olarak kaldıracak "otomatik sıfırlama" özelliği.

Çok yüksek bir ihtimalle Android 11'in kararlı sürümünün 2021 yılında kullanıma açılması bekleniyor. Ancak bu yılın sonuna doğru tanıtılan bazı telefonlar da Android 11 yüklü bir şekilde satışa çıkabilir.