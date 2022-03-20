Google, Android 13'ün tanıtım tarihini açıkladı

Google, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği geliştirici konferansını mayıs ayında düzenleyecek. Etkinliğin ana noktası ise Android 13 işletim sistemi olacak.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, "Tiramisu" ismiyle hazırladığı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirket, bu yıl düzenlenecek geliştirici konferansında Android 13'ü resmen tanıtacak.

11-12 MAYIS'TA DÜZENLENECEK

Google, yıllık geliştirici konferansının tarihini resmi olarak açıkladı. Google I/O 2022 etkinliği 11-12 Mayıs 2022'de Mountain View'da yapılacak. Konferans, az sayıda davetlinin katılımıyla canlı olarak gerçekleştirilecek.

Şirketin, konferansta Android, Chrome OS ve Fuchsia işletim sistemlerinin geleceğine dair çeşitli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Android 13'ün konferansta tanıtılmasının ardından daha fazla sayıda kişinin kullanımına sunulması bekleniyor. Güncellemeyi ilk alacak modeller ise her zaman olduğu gibi Pixel telefonları olacak.