Google, Android telefonlarda iki yeni güvenlik özelliğini duyurdu

Haber Merkezi

Google, her yıl insanların telefonlar aracılığıyla dolandırıcılık ve sahtekarlık yoluyla 1 trilyon dolardan fazla para kaybettiğini belirtiyor.

Bu suçlular, karmaşık yöntemler kullanarak insanları kandırıyor ve dolandırıyor. Google, bu soruna çözüm olarak yapay zeka destekli Dolandırıcılık Algılama özelliğini geliştirdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DOLANDIRICILIK ENGELLEME

Dolandırıcılık Algılama, gerçek zamanlı olarak aramaları analiz ederek dolandırıcılık olup olmadığını tespit ediyor.

Özellik, daha önceki dolandırıcılık vakalarında görülen konuşma kalıplarını arıyor. Örneğin, arayan kişi bankanızdan olduğunu ve bir hesap ihlali nedeniyle acil para yatırmanız gerektiğini söylerse, Dolandırıcılık Algılama devreye giriyor ve aramanın dolandırıcılık olup olmadığını kontrol ediyor.

Eğer arama dolandırıcılık olarak değerlendirilirse, kullanıcı sesli, görsel ve dokunsal uyarılarla bilgilendiriliyor. Bu sayede, kullanıcılar dolandırıcılık girişimlerine karşı anında uyarılıyor ve korunuyor.

GİZLİLİK ÖN PLANDA

Dolandırıcılık Algılama varsayılan olarak kapalı. Kullanıcılar, istedikleri zaman veya belirli bir arama sırasında Telefon uygulaması ayarlarından özelliği etkinleştirebiliyor.

Tüm yapay zeka işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştiği için bilgiler Google sunucularına gönderilmiyor.

GOOGLE PLAY PROTECT CANLI TEHDİT ALGILAMA

Google, Android kullanıcılarını kötü amaçlı yazılımlardan ve tehlikeli uygulamalardan korumak için Google Play Protect ile gerçek zamanlı koruma sunuyor.

Bu özellik, uygulamaların talep ettiği hassas izinleri ve diğer uygulamalar ve hizmetlerle nasıl etkileşime girdiğini analiz ediyor.

Eğer bir uygulama tehlikeli olarak değerlendirilirse, kullanıcı gerçek zamanlı olarak uyarılıyor. Bu sayede kullanıcılar, tehlikeli uygulamaları telefonlarına yüklemeden önce uyarılıyor ve kişisel verilerini koruyabiliyor.

PIXEL 6 VE SONRAKİ MODELLERDE KULLANILABİLİR

Gerçek zamanlı uyarılarla canlı tehdit tespiti şu anda Pixel 6 ve sonraki modellerde mevcut. Önümüzdeki aylarda bu özelliğin diğer Android telefonlarda da kullanıma sunulması bekleniyor.