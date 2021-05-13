Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft'un dakikada kazandıkları para

Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft'un bir dakikada ne kadar kazandığı açıklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle her ne kadar birçok şirket zor durumda kalsa da teknoloji devleri gelirlerini artırmaya devam ediyor.

Amazon ve Apple gibi şirketler, 2020'nin son çeyreğinde ilk kez 100 milyar doların üzerinde gelir açıklarken, teknoloji devlerinin tamamı 2020'de 3,4 trilyon dolardan fazla değer kazandı.

GAFAM olarak kısaltılan Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devleri, adeta para basıyor. Bu şirketlerin son üç aylık gelir raporları baz alınarak, dakikada ne kadar kazandıkları açıklandı.

DAKİKADA EN ÇOK AMAZON KAZANIYOR

Paylaşılan bilgilere göre e-ticaret devi Amazon, dakikada 837 bin 330 dolar ile dakika başına en fazla gelir elde eden şirket.

Amazon'u bir başka ABD'li teknoloji devi Apple takip ediyor. Apple, dakikada 691 bin 234 dolarlık gelirle ikinci sırada yer alıyor. Şirket, söz konusu çeyrekte 89,6 milyar dolar gelir elde ederken, iPhone satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,5 arttı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet ise dakikada 426 bin 805 dolar kazanarak üçüncü sırada kendine yer buluyor.

Bir başka teknoloji devi Microsoft'un dakikada elde ettiği gelir 321 bin 805 dolar olurken, Facebook ise dakikada 201 bin 936 dolarlık gelirle beşinci sırada yer alıyor.

Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft'un bir dakikada elde ettikleri toplam gelir ise 2 milyon 479 bin 110 dolar olarak hesaplandı.