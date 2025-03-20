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Google, arama sonuçlarına yeni bir filtre ekleyerek kısa video içeriklerine erişimi kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar, arama yaptıklarında "kısa videolar" sekmesine tıklayarak doğrudan ilgili videolara ulaşabilecek.

Bu yenilik, özellikle hızlı bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

KISA VİDEO İÇERİKLERİNE ANINDA ERİŞİM

Google, kısa video içeriklerinin popülerleşmesiyle birlikte arama deneyimini daha işlevsel hale getirmek için bu yeni filtreyi kullanıma sundu.

Daha önce test aşamasında olan bu özellik, bugün itibarıyla tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

Bu filtre sayesinde, aranan terimle ilgili Instagram, YouTube ve TikTok platformlarında yer alan kısa videolar doğrudan listeleniyor. Kullanıcılar, bu sekme üzerinden ilgili içeriklere hızlı ve kolay bir şekilde erişebiliyor.