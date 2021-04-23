Google, arama sonuçlarında sıfır ve ikinci el araç ilanları gösterecek

Google, arama sonuçlarında sıfır ve ikinci el araç ilanları göstereceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özelliğin ilk görüntüsü paylaşıldı.

Arama sonuçlarını iyileştirerek kullanıcı deneyimini artırmaya çalışan Google, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şirket, şu sıralar araç alım satım platformlarına alternatif olacak yeni araç listeleme hizmetini test ediyor.

Araç listeleme hizmetinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, ikinci el veya sıfır otomobil ilanları Google üzerinden görüntülenebilecek.

Aynı zamanda kullanıcılar, araçların kullanım durumu, ilan konumu ve diğer birçok bilgiyi filtreleme şansına da sahip olacak.

HENÜZ TESTLER BİTMEDİ

Google, şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıyla test ettiği araç listeleme hizmeti ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

Ancak yinede söz konusu özelliğe göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: