Google, artırılmış gerçeklik projesinden vazgeçti Google,artırılmış gerçeklik gözlükleri üretmek için kurduğu "Iris" olarak bilinen bir projeyi sonlandırdı.

Son yıllarda dünyanın en çok konuştuğu teknolojiler arasında artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) öne çıkıyor.

AR/VR pazarının 2022’yi küresel çapta 37 milyar dolar büyüklükle tamamladığı biliniyor. Tahminler, bu pazarın daha da büyüyeceğini gösteriyor.

Google,artırılmış gerçeklik gözlükleri üretmek için kurduğu "Iris" olarak bilinen bir projeyi sonlandırdı.

Samsung'a odaklanacak

Şirketin artık mikro XR adlı yeni bir platforma geçtiği ve Samsung'un yeni çıkaracağı gözlüklere odaklanacağı belirtildi.

Bu projeyi geçtiğimiz yıl duyuran şirket, gözlüğü taktıktan sonra gerçek hayatta bilmediğiniz dili konuşan birinin cümlelerini alt yazı olarak gösterebilecek artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirdiklerini göstermişti.

Şirket, geçtiğimiz aylarda Samsung ve Qualcomm ile beraber yeni bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.