Google, aşı kurallarına uymayanları işten atacak

Google, çalışanlarına, şirketin koronavirüs aşılama politikasına uymamaları halinde maaşlarını kaybedeceklerini ve sonunda işten atılacaklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için aşı çalışmaları devam ederken, hala milyonlarca insan aşı yaptırmadı.

Geçtiğimiz aylarda Google, Facebook ve Lyft gibi teknoloji şirketleri, ofise dönen çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurmuştu.

AŞI KURALLARINA UYMAYAN KOVULACAK

Google, çalışanlarına, şirketin koronavirüs aşılama politikasına uymamaları halinde maaşlarını kaybedecekleri ve sonunda işten atılacakları uyarısında bulundu.

ABD'li şirket, çalışanlara aşı durumlarını beyan etmeleri, tıbbi veya dini bir muafiyet için başvurmaları için 3 Aralık’a kadar süre vermişti.

Şirket, bu tarihten sonra aşı durumlarını güncellememiş veya muafiyet talepleri onaylanmamış çalışanlarla bizzat iletişime geçecek.

Yayınlanan belgelerde, 18 Ocak tarihine kadar aşı kurallarına uymayan çalışanlara 30 gün süreyle ücretli idari izin verileceği; bundan sonrasında ise çalışanların altı aya kadar ücretsiz izne çıkarılacağı ve ardından da işten çıkarılacakları belirtildi.

Biden yönetimi, 100 veya daha fazla çalışanı olan ABD'li şirketlerdeki çalışanların 18 Ocak’a kadar tamamen aşılanmalarını veya düzenli olarak test yaptırmalarını istemişti.