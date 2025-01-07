Google, bazı Pixel 4a sahiplerine ücretsiz pil değişimi sunuyor

Haber Merkezi

Google, Pixel 4a sahiplerine beklenmedik bir fırsat sunuyor. Android 13 güncellemesinin pil performansını olumsuz etkilediği Pixel 4a modelleri için ücretsiz pil değişimi programı başlatıldı.

ANDROİD 13 GÜNCELLEMESİ SORUNLA GELMİŞTİ

Google, Android 13 güncellemesinin bazı Pixel 4a cihazlarında pil performansını düşürdüğünü ve şarj sorunlarına neden olduğunu açıkladı. Bu sorunu çözmek için Google, etkilenen cihazlara ücretsiz pil değişimi sunuyor.

Pixel 4a kullanıcıları, telefonlarının ücretsiz pil değişimi için uygun olup olmadığını Google'ın destek web sitesinden kontrol edebilirler.

Uygun olan kullanıcılar, pil değişimini yetkili servis merkezlerinde veya posta yoluyla yaptırabilirler.

PİXEL 4A 5G ETKİLENMİYOR

Pixel 4a 5G modeli, bu sorundan etkilenmiyor ve ücretsiz pil değişimi programına dahil değil.

Ücretsiz pil değişimi için uygun olmayan Pixel 4a kullanıcılarına ise Google Store'da kullanabilecekleri 50 dolarlık bir indirim kodu veya 100 dolarlık bir donanım indirim kodu verilecek.